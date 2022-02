Mann misshandelt und tötet Zweijährigen

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 33jährigen Mann aus Ansbach erhoben. Er soll den zweijährigen Sohn seiner Lebensgefährtin im vergangenen Herbst misshandelt und tödlich verletzt haben.

Mittwoch, 02. Februar 2022

Sarah Fleischer

Laut Anklage soll der Mann den Jungen von Anfang September 2021 bis zum 21. Oktober 2021 wiederholt gebissen sowie am ganzen Körper geschlagen und dabei mehrfach verletzt haben. Zwischen dem 19. und 20. Okotber dann soll er den Zweijährigen heftig in den Bauch getreten haben, wodurch es zu Verletzungen des Darms, Bauchfells und inneren Blutungen kam. Das Kind wurde in den Abendstunden des 21. Oktobers bewusstlos und verstarb kurz darauf.

Die Staatsanwaltschaft geht von niederen Beweggründen und Gausamkeit aus, da der Angeklagte dem Jungen durch die Misshandlungen unverhältnismäßige Schmerzen zufügte.



Der Mann sitzt seit dem 22. Oktober in U-​Haft, verweigert bislang jedoch die Aussage. Im Fall einer Verurteilung droht ihm lebenslängliche Haft.



