Omikron-​Welle schwappt auch über Kitas im Ostalbkreis

Foto: picture alliance/​dpa | Peter Kneffel

Der Landkreis kann positive Befunde momentan nicht mehr tagesaktuell erfassen. In den Kitas wurden im Januar 229 Kinder und 28 Erziehende positiv auf das Coronnavirus getestet.

Mittwoch, 02. Februar 2022

Alexander Gässler

28 Sekunden Lesedauer



Eine Sieben-​Tage-​Inzidenz von mehr als 1100 Neuinfektionen pro Woche, Kita-​Gruppen oder ganze Einrichtungen im Einzelfall geschlossen – die Omikron-​Welle der Corona-​Pandemie schlägt mit rapide steigenden Infektionszahlen inzwischen auch im Ostalbkreis hoch. Seit dem vergangenen Freitag könne man deshalb mit der Befunderfassung aus den positiven Tests auch nicht mehr tagesaktuell sein, sagt die Pressesprecherin des Landratsamts, Susanne Dietterle, auf Anfrage. „Es geht derzeit ganz ordentlich ab.“

Warum dem Gesundheitsamt keinen Einzelfälle, sondern nur noch Ausbrüche in Kitas und Schulen gemeldet werden müssen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeittung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



102 Aufrufe

114 Wörter

33 Minuten Online



Beitrag teilen