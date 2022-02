Schwimmverein: „Dorfhennen“ beeindrucken durch Leistung und Humor

Foto: gbr

Die Schwestern Paula und Marie Fuchs sowie Ida S. Schneider und Kathrin Stotz kamen bei der deutschen Jugendmeisterschaft der Schwimmerinnen auf Platz 2, brachen dabei einen Vereinsrekord und durften sich nun ins silberne Buch der Stadt Schwäbisch Gmünd eintragen

Mittwoch, 02. Februar 2022

Gerold Bauer

Dass sie im Schwimmsport in der A-​Jugend zur Extra-​Klasse gehören stellten vier Schwimmerinnen aus Gmünd bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften unter Beweis; und dass sie Humor haben ebenfalls. Denn bei diesem Wettbewerb ist es üblich, dass die Teams ihre Zusammengehörigkeit unter ein gemeinsames Motto stellen und dazu passend in Kostümen antreten. Weil die Konkurrenz in Wuppertal aus größeren Städten kam, fühlten sich Paula und Marie Fuchs sowie Ida S. Schneider und Kathrin Stotz dort quasi als Mädels vom Land, traten deshalb bei der traditionellen Kostümparade als „Dorfhennen“ auf.





