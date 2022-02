Marginalie: Abstand halten

Was bedeutet dieses – in ferner Zukunft vielleicht einmal als „C-​Wort“ geächtete – Corona? Darum geht es in der Marginalie der Rems-​Zeitung.

Sonntag, 20. Februar 2022

Was nun treibt die Autorin dazu, diese mit Corona gespickte Marginalie zu verfassen? Vielleicht die Hoffnung, das Wort – einmal am Stück übertrieben oft geschrieben – für isch persönlich endlich in der Versenkung verschwinden zu lassen. Wenigstens im eigenen Kopf. Danach das penetrante, allgegenwärtige C-​Wort wenigstens nicht mehr mit persönlichen Gedanken zu verbinden, schon gar nicht mit eigenen Emotionen. Künftig das Wort als Platitüde in die jeweiligen Zusammenhänge zu setzen, ohne persönlich davon berührt zu werden, Abstand halten zu können – auch zum Begriff Corona.





Ob es um den Start einer neuen Bundesregierung geht, um Antrittsbesuche von Politikern in zahlreichen Staaten, die Wiederwahl des Bundespräsidenten, selbst beim Ukraine-​Konflikt und einer Olympiade unter chinesischer Herrschaft – mindestens im Hintergrund schwingt die Pandemie stets mit. Die massiven Preissteigerungen, Inflation, Zahlungsunfähigkeit, Lieferengpässe, Personalmangel, Insolvenzen – Corona scheint auch hier als Treiber zu fungieren. Und gibt man bei Google „aktuelle Nachrichten in Deutschland“ ein, liest man von der Möglichkeit, dass (Corona-)Beschränkungen fallen, der Wahrscheinlichkeit einer allgemeinen (Corona-)Impfpflicht, dem Ansinnen die (Corona-)Impfpflicht für medizinisches Personal zu verschieben, von steigenden oder sinkenden (Corona-)Inzidenzen. Als gäbe es nichts Mitteilenswerteres.Fast marginal wird von nach wie vor ertrinkenden Geflüchteten, von Missbrauch in der Kirche, von Afghanistan unter Talibanherrschaft oder den Lebensbedingungen in Syrien, den verhungernden Menschen in vielen Staaten Afrikas, den Klimakatastrophen weltweit – Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Trockenheit, um nur einige zu nennen – berichtet. Alles tritt hinter die Hauptmeldungen zurück, muss auf Platz zwei. Die Prioritäten sind verschoben. Sie liegen gefühlt ausschließlich auf Corona.Niemand findet Positives an Corona, alle sind der Pandemie und ihren und in vielerlei Hinsicht zerstörerischen Auswirkungen, ja schon allein des Wortes überdrüssig. Ob gesprochen, gelesen, gehört – es löst negative Empfindungen aus. Und das – davon ist auszugehen – bei knapp acht Milliarden Menschen weltweit. Die Weltbevölkerung im Einklang. Eigentlich schon fast wieder positiv.Doch was bedeutet dieses – in ferner Zukunft vielleicht einmal als „C-​Wort“ geächtete – „Corona“? Zunächst stammt es aus dem Lateinischen. Und hier kann Wikipedia tatsächlich etwas Licht ins Dunkel bringen: „Corona (Plural Coronae; lateinisch „Kranz“) war ein in der griechischen und römischen Antike als Auszeichnung verliehener oder zu kultischen Zwecken getragener Kranz aus Blumen, Blättern oder Zweigen bzw. die Nachbildung eines solchen Kranzes aus Metall.“ Der Begriff „Corona“ hat noch jede Menge weiterer Bedeutungen. Von der Krone (im Sinne von Königskrone) bis zu einer Versammlung von Zuhörern wurde im alten Rom vieles mit dem Wort Corona bezeichnet. Wenn also zum Beispiel eine Menschenmenge sich auf dem Marktplatz um einen Redner versammelt, der sich zu den Corona-​Maßnahmen-​Gegnern zählt, hat dieser eine „Corona“ um sich geschart – die Doppeldeutigkeit hier ist ungewollt, aber nicht zu leugnen.Weniger geeignet für den direkten Bezug zur Pandemie sind dagegen die Bedeutungen Gebirgskette und Mauerring, Belagerungskette – ebenfalls Übersetzungen für das lateinische Corona. Dann gibt es noch die Sonnenkorona, ein Bereich der Atmosphäre der Sonne – allerdings nicht zu verwechseln mit der Korona bzw. dem Hof um Sonne oder Mond, die auf Beugungseffekten in der Erdatmosphäre beruhen. Und schließlich gibt es noch Bier mit dem Namen Corona und Corona Zigarren.

