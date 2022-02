Selbstverteidigung: Körper und Geist stärken

Wer angegriffen wird, will der Situation möglichst schnell entkommen, ohne dabei verletzt zu werden. Dafür gibt es Selbstverteidigungskurse, die neben Muskeln auch das Selbstvertrauen trainieren.

Sonntag, 20. Februar 2022

Ein wichtiger Bestanteil der Selbstverteidigung sei neben effektiven Abwehrtechniken auch die Stärkung des Selbstvertrauens, betont Salvatore Granieri. Er gibt in der Kampfsportschule Hurricane Selbstverteidigungskurse, auch speziell für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. „Wir bringen unseren Schülerinnen bei, sich mutig hinzustellen und ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln.“

„Es ist total wichtig, sich wehren zu können und zu wissen, dass man nicht hilflos sein muss“, findet auch Erika Müller. Die 62-​Jährige macht seit 1999 Selbstverteidigung, seit 2016 gibt sie beim BSC Wetzgau auch wieder Selbstverteidigungskurse — die Nachfrage sei extrem hoch gewesen.

Krav Maga erfreut sich ebenfalls zunehmender Beliebtheit, die isrealische Selbstverteidigung beruhe auf den natürlichen Reaktionsmustern und Reflexen des Menschen, erklärt Thomas Lamm, der sich seit 35 Jahren mit dieser Sportart beschäftigt.





Was Handys und Hausschlüsse mit Selbstverteidigung zu tun haben und wie man sich im Ernstfall wehrt, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



