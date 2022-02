TSB Gmünd: 30:25 gegen TVS Baden-​Baden

Foto: Zimmermann

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd setzt das nächste dicke Ausrufezeichen: Dank einer herausragenden zweiten Hälfte bezwingt das Oprea-​Team den Tabellenführer TVS Baden-​Baden zum zweiten Mal in dieser Saison und rückt durch den 30:25 (12:13)-Sieg auf Rang fünf vor.

Sonntag, 20. Februar 2022

Partystimmung herrschte am Sonntagabend in der Gmünder Großsporthalle nach einem packenden Topspiel, das Erinnerungen an große Handballfeste vor Beginn der Corona-​Pandemie wachwerden ließ. 486 begeisterte Zuschauer hatte es bereits einige Minuten vor Schluss längst nicht mehr auf ihren Sitzen gehalten. Vor dem Spiel hatten sie sich die Frage gestellt: Kann der TSB Aufstiegskampf ?Eine deutlichere Antwort hätte der TSB kaum geben können. Dem TVS Baden-​Baden fügte man die erste Niederlage seit Oktober zu und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass der 26:25-Coup aus dem Hinspiel keine Eintagsfliege war. Als Tabellenfünfter liegen die Gmünder weiterhin nur zwei Punkte hinter einem Aufstiegsrang zurück.

