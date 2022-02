Bettringen: Zwei beschädigte Autos — Blutspuren gefunden

Foto: RZ

Zwei Autos sind am Wochenende auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in Bettringen beschädigt worden. An den Fahrzeugen entdeckte die Polizei Blutspuren.

Montag, 21. Februar 2022

Thorsten Vaas

26 Sekunden Lesedauer



Die beiden Autos waren auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße abgestellt. Wer die beiden Fahrzeuge zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 6.15 Uhr, beschädigt hat, ist noch unklar. Bei einem Auto jedenfalls entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An beiden Pkw konnten Beamte des Kriminaldauerdienstes Schwäbisch Gmünd Blutspuren feststellen. „Derzeit ist nicht bekannt, ob die Fahrzeuge mutwillig beschädigt wurden, oder ob die Beschädigungen im Rahmen von Streitigkeiten entstanden“, schreibt die Polizei.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



287 Aufrufe

106 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen