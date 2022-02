Böbingen sucht die Störenfriede: Urin, Müll und geklaute Ortsschilder

Foto: jüst

Bürgermeister Jürgen Stempfle hat gleich drei Gründe, um richtig sauer zu sein: In den Eingang des Rathauses gekippter Urin, leere Flaschen und Blechdosen auf dem Friedhof sowie geklaute Ortsschilder.

Montag, 21. Februar 2022

Gerold Bauer

Normalerweise ist der Böbinger Schultes Jürgen Stempfle ein sehr besonnener Mann, der für vieles Verständnis hat und auch bei einem nicht ganz so gelungenen Scherz mal ein Auge zudrücken kann. Angesichts dessen, was sich in jüngster Vergangenheit in seiner Gemeinde abspielt, platzt aber sogar ihm der Kragen. „Es ist eine Demütigung, wenn unser Hausmeister morgens bei Dienstantritt erst einmal den Rathauseingang von einer größeren Menge stinkendem Urin säubern muss!“, macht der Bürgermeister keinen Hehl daraus, dass bei so etwas für ihn der Spaß absolut aufhört.







