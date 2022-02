Elfenbein: DNA-​Analysen sollen Kartelle aufdecken

Wegen des Elfenbeins werden jährlich Tausende Elefanten getötet. Forscher helfen, den Verbrechern nachzugehen.

DNA-​Analysen von Stoßzähnen könnten kriminelle Kartelle aufdecken und so die Wilderei von Elefanten und den Schmuggel von Elfenbein empfindlich treffen. Das berichten Forscher nach Untersuchungen von mehr als 4300 Stoßzähnen, die bei knapp 50 Razzien beschlagnahmt worden waren. Aus der Auswertung leitet das Team um Samuel Wasser von der University of Washington in Seattle Folgerungen zu Schmuggelrouten ab, aber auch zur Struktur und Vernetzung transnationaler Syndikate in Afrika.

