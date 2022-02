Katastrophenschutz: Warum brauchen wir wieder Sirenen?

Foto: gbr

Der penetrante Heulton soll im Katastrophenfall die Bevölkerung quasi „wachrütteln“ und für weitere Informationen via TV und Rundfunk oder Internet sensibilisieren. Feuerwehrleute und Rettungskräfte werden weiterhin über Funkmeldeempfänger direkt alarmiert.

Montag, 21. Februar 2022

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



In manchen Orten im ländlichen Raum sind die Sirenen auf den Dächern von Rathäusern oder von anderen öffentlichen Gebäuden zwar noch betriebsbereit, aber vielerorts wurden die Ständer mit dem charakteristischen Deckel schon abmontiert, weil man der festen Überzeugung war, dass diese Geräte im digitalen Zeitalter nicht mehr gebraucht werden. Auch nicht für die Warnung vor Naturkatastrophen. In Schwäbisch Gmünd, so erfuhr die RZ von der Feuerwehr, gibt es nur noch eine einzige Sirene; die steht in Degenfeld.





Warum es sehr sinnvoll ist, auch im digitalen Zeitalter ein Alarmsystem aus Großvaters Zeiten zu reaktivieren, lesen Sie am 21. Februar in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



114 Aufrufe

132 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen