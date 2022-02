So fegt „Antonia“ über die Ostalb

Fotos: hs (2) /​privat (1)

Nach relativ ruhiger Nacht trifft am frühen Montagmorgen urplötzlich ein orkanartiges Graupel-​Unwetter den Raum Schwäbisch Gmünd. Zahlreiche Bäume werden entwurzelt. Autofahrer haben Glück im Unglück. Feuerwehren sind im Großeinsatz.

Montag, 21. Februar 2022

Alexander Gässler

33 Sekunden Lesedauer



Die Menschen sind seit fast einer Woche ja einiges in Sachen stürmische Tage und Nächte gewohnt. Doch was am frühen Montagmorgen plötzlich über die Ostalb hereinbrach, damit hatte man nicht so recht gerechnet. Zum Beispiel zwischen Lorch und Gmünd bis zur Frickenhofer Höhe. Für diese Gegend gab es nur eine Vorwarnstufe.Sturmtief „Antonia“ sorgte bereits für eine unruhige Nacht, doch ab etwa 4.30 Uhr kündigte sich mit Blitz und Donner und mehr waagrecht als senkrecht niederprasselndem Graupel ein Unwetter im Unwetter an. Private Windmessungen ergaben 120 bis 130 km/​h.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



636 Aufrufe

132 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen