Sturmtief „Antonia“ fegt über den Ostalbkreis

Sturmtief „Antonia“ hat am Montag in den frühen Morgenstunden rund um Schwäbisch Gmünd für zahlreiche Polizei– und Feuerwehreinsätze gesorgt. Eine Zusammenfassung.

Montag, 21. Februar 2022

Thorsten Vaas

Die Einsätze zahlreicher Feuerwehren dauerten auch noch bei Tagesanbruch an. Vielerorts waren Kreis– und Landesstraße gesperrt. In der Dunkelheit gelang es zumindest, die von umgestürzten Bäumen blockierten Bundesstraßen freizuräumen. Ab Mitternacht hatten sich die noch relativ milden Sturmböen gesteigert. Dann brach ab gegen 4.30 Uhr überraschend ein orkanartiges Unwetter mit Graupelschauern sowie mit Blitz und Donner los. Die heftigen Böen wirbelten in Stadt und Land vieles durcheinander, vor allem Gelbe Säcke, Baustelleneinrichtungen, Planen und Trampolins. In einigen Baugebieten hoben sogar Dixieklos ab. Zahlreiche Feuerwehren wurden zum Einsatz gerufen, so in und um Schwäbisch Gmünd, in Gschwend, im Rosensteingebiet, auch im Remstal in Mögglingen und Lorch. Bei Tagesanbruch werden immer noch umgestürzte Bäume gemeldet.„Im Großen und Ganzen blieb der Ostalbkreis von größeren Schäden durch das Sturmtief Antonia in der vergangenen Nacht verschont“, schreibt das Aalener Polizeipräsidium und berichtet von ein paar wenigen erwähnenswerten Vorfällen, die sich alle zwischen 4.56 und 8 Uhr am Montagmorgen ereigneten oder gemeldet wurden. Auf der B29 bei Lorch fuhr ein LKW gegen einen umgestürzten Baum. Hierdurch wurde an dem Fahrzeug die Frontscheibe zerstört. Auf der K1408 bei Rattenharz und auf der Ebnater Steige lagen mehrere Bäume und große Äste auf der Fahrbahn. Hierbei wurden zwei Autos beim Überfahren beschädigt. In Leinzell in der Kirchgasse fiel ein Baum um und traf einen Sprinter, so dass an diesem Fahrzeug der Planenaufbau zerstört wurde. In Murrhardt in der Gschwender Straße und in Schwäbisch Gmünd in der Gutenbergstraße und im Hauberweg wurden fünf geparkte Fahrzeuge durch umstürzende Bäume beschädigt. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen im Ostalbkreis nicht zu Schaden.

