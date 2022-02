Thomas Sachsenmaier aus Gmünd gewinnt 16.000 Euro bei Günther Jauch

Thomas Sachsenmaier und RTL-​Moderator Günther Jauch. Foto: RTL/​Stefan Gregorowius

Einmal als Kandidat bei der RTL-​Sendung „Wer wird Millionär?“ mit dabei zu sein, war ein Wunsch, den Thomas Sachsenmaier schon länger hatte. Ein Jahr, nachdem sich der Gmünder bei der Quizsendung beworben hatte, ging der Wunsch in Erfüllung.

Montag, 21. Februar 2022

Nicole Beuther

Wie am 15. Februar in der RZ berichtet, hatte es Sachsenmaier am Ende der vergangenen Sendung bis zur 8000-​Euro-​Frage geschafft. Eine Woche mussten sich die Gmünder nun gedulden, ehe sie am 21. Februar weiter mitfiebern konnten.





Einen von vier Jokern hatte Sachsenmaier noch übrig, als er erneut auf dem Stuhl Platz nahm. Es ging um 16.000 Euro. Eine Filmfrage, so wie es sich der 34-​Jährige erhofft hatte, wurde es nicht, dennoch hatte er eine leise Vorahnung, welche Antwort die richtige sein könnte, als Jauch wissen wollte, wer mit 67 Auftritten Rekordhalter in der ZDF-​Hitparade ist und 2021 seine Nr.-1-Bestseller-Biografie „Sonnenseite“ veröffentlichte. Die Namen Heino und Bata Illic wurden ausgeblendet, als Sachsenmaier den 50:50-Joker wählte – Roland Kaiser und Jürgen Drews blieben stehen. Der Radio-​Ton-​Moderator wählte „Roland Kaiser“ und lag richtig.





Eine leise Vorahnung hatte er auch bei der nächsten Frage: „Welche Kultmarke ersetzt in ihrem Logo den i-​Punkt jeweils konsequent durch ein Herzchen?“ Zur Auswahl standen „Mon Chéri“-Likörpralinen, „Biovital“-Kreislauf-Tonikum, „Parship“-Dating-App oder „Dixi“-Miettoiletten. Sachsenmaier tendierte zu letzterem als Antwort, wollte aber nichts riskieren und entschied sich deshalb, mit 16.000 Euro nach Hause zu gehen. Erste Pläne, was er mit dem Gewinn macht, hat Sachsenmaier schon: „Mit den Eltern richtig schön in Urlaub gehen.“

