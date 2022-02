Wie kommt eine Bombe ans Aalener Tannenwäldle?

Aalens Stadtarchivar Georg Wendt hält es für eher unwahrscheinlich, dass sie vom großen Luftangriff vom 17. April 1945 stammt. Am ersten Märzwochenende soll sie möglichst vor Ort entschärft werden.

Für den Historiker Georg Wendt bewegt sich das ganze Szenario allerdings immer noch im Bereich der Spekulation.







Welche Theorie der Stadtarchivar hat und wie die Aalener unter den Bomberangriffen in den letzten Kriegstagen zu leiden hatten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Am Freitag, 4. März, rücken droben, vor dem Tannenwäldle , die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts Baden-​Württemberg an. Sie wollen dort jenes Fundstück im Boden des entstehenden Neubaugebiets freilegen, bei dem man davon ausgeht, dass da drunten eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs liegt. Sollte es sich tatsächlich um eine Bombe handeln, soll sie am Tag darauf an Ort und Stelle entschärft werden. 3300 Menschen müssen deshalb evakuiert werden.

