Bürgermeisterwahl in Leinzell: Stephan Nuding dritter Kandidat

Foto: fanu

Am 27. März dürfen die Einwohnerinnen und Einwohner der Leintalgemeinde darüber abstimmen, wer künftig Chef im Rathaus sein wird. Bis zum 28. Februar kann man sich noch dafür bewerben – und diese Möglichkeit hat ein Mann genutzt, der dort wohnt: Der 41-​jährige Stephan Nuding.

Dienstag, 22. Februar 2022

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Aus der Ortsverbundenheit resultiert eines seiner Argumente, warum Stephan Nuding gerne als Bürgermeister die Geschicke seiner Heimatgemeinde lenken möchte: „Der Bürgermeister von Leinzell sollte am Besten auch ein Leinzeller sein!“, lautet sein Credo. Denn nach Nudings Auffassung weiß man als einer aus dem Ort genau, wo die Menschen der Schuh drückt und wohin sich die Gemeinde entwickeln soll.





Was sind seine Ziele, welche Strategien hat er im Visier und welche Qualifikationen bringt er dafür mit? Die Antworten darauf finden Sie am 22. Februar in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



206 Aufrufe

131 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen