Die Waldstetter Torbrücke soll jetzt saniert werden

Rund 13 Millionen Euro stehen im Entwurf für den Doppelhaushalt 2022/​2023 für den Straßenbau zur Verfügung. Darunter fallen die Erschließungen mehrerer Baugebiete, der Bau neuer Radwege – und eine ziemliche dringende Brückensanierung.

Dienstag, 22. Februar 2022

Alexander Gässler

Erst im Dezember hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Sanierung der Waldstetter Torbrücke gefasst. Jetzt, nur zwei Monate später, steht schon der Vergabebeschluss an. Es geht um Gesamtkosten in Höhe von rund 1,855 Millionen Euro. Am Mittwoch berät der Bau– und Umweltausschuss.





Wie alt die Brücke ist und warum sie so dringend saniert werden muss, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



