Neue Corona-​Verordnung in Baden-​Württemberg ab Mittwoch

Screenshot: RZ

Ab 23. Februar gilt in Baden-​Württemberg eine neue Corona-​Verordnung. Es geht von der Alarmstufe zurück in die Warnstufe. Das sind die Neuerungen.

Dienstag, 22. Februar 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 28 Sekunden Lesedauer



Alarmstufe: ein Haushalt plus fünf Personen (Geimpfte, Genesene und Kinder bis 13 Jahre zählen nicht dazu)





Hier geht es zur Mitteilung: Baden-​Württemberg kehrt zur Warnstufe zurück



Die Landesregierung hat die Corona-​Verordnung angepasst und „lockert mit Bedacht die Einschränkungen“, heißt es in einer Mitteilung. Damit gilt im Land wieder die Warnstufe und die 3G-​Regelung. Die Maskenpflicht wird in geschlossenen öffentlichen Räumen und im ÖPNV grundsätzlich beibehalten. Personen ab 18 Jahren müssen in der Warn– und der Alarmstufe weiterhin eine FFP2– oder vergleichbare Maske tragen. Im Freien muss eine medizinische Maske getragen werden, wenn das Abstandsgebot nicht dauerhaft eingehalten werden kann.Beibehalten wird das, die Grenzwerte werden vor dem Hintergrund der derzeit dominierenden Omikron-​Variante angepasst. Zudem wird die Alarmstufe II gestrichen. Es gilt zukünftig:Zahlen und Grenzwerte der Warn– oder Alarmstufe landesweit nicht erreicht oder überschritten.7-​Tage-​Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patientinnen und Patienten, die an COVID-​19 erkrankt sind, je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) erreicht oder überschreitet 4 oder ab 250 COVID-​19-​Patientinnen und –Patienten auf den Intensivstationen.7-​Tage-​Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patientinnen und Patienten, die an COVID-​19 erkrankt sind, je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) erreicht oder überschreitet 15 und ab 390 COVID-​19-​Patientinnen und –Patienten auf den Intensivstationen.In der ab Mittwoch greifenden Warnstufe gilt in Baden-​Württemberg damit in vielen Lebensbereichen wieder die. Dazu zählen etwa die Bereiche Gastronomie, Veranstaltungen oder Kultur, Freizeit, Messen, Bildung und körpernahe Dienstleistungen. In der Basisstufe sind in diesen Bereichen keine Zugangsbeschränkungen mehr vorgesehen, in der Alarmstufe würde hingegen wieder die 2G-​Regel gelten.Diefür nicht geimpfte und nicht genesene Personen werden ebenfalls angepasst:keine Beschränkungenein Haushalt plus zehn Personen (Geimpfte, Genesene und Kinder bis 13 Jahre zählen nicht dazu)

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



919 Aufrufe

354 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen