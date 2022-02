Bei Alfdorf: Auto kommt von der Straße ab und landet in der Lein

Foto: zi

Am frühen Mittwochmorgen hat es zwischen Alfdorf und Kapf gekracht. Polizisten haben dem verletzten Unfallfahrer aus seinem Auto geholfen.

Mittwoch, 23. Februar 2022

Alexander Gässler

Ein 32-​jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Ford am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Landesstraße 1153 von Alfdorf kommend in Richtung Kapf. In einer leichten Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw in der Lein. Der Autofahrer wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten aus seinem Auto befreit. Er erlitt beim Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



