Mutlangen baut eine Flüchtlingsunterkunft

Der Gemeinderat hat am Dienstagabend den Grundsatzbeschluss gefasst. In der Straße In der Breite entstehen zunächst sechs Wohneinheiten, in denen bis zu 24 Menschen Platz finden.

Wolfgang Siedle, Bauverwaltungs– und Ordnungsamtsleiter, führte ins Thema ein. Die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen sei eine klassische Aufgabe der Kommunen. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein informierte über die Zuweisung seitens des Landkreises. Im vergangenen Jahr seien es vier Flüchtlinge gewesen.



In diesem Jahr will die Gemeinde In der Breite 26 eine neue Unterkunft errichten.





Was die Gemeinde plant und wie die politische Diskussion verlaufen ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



