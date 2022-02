DJK Gmünd: Trainer Hannes Bosch hört auf

Foto: Astavi

Private und berufliche Gründe sind ausschlaggebend: Hannes Bosch wird nach dieser Saison sein Engagement als Trainer der Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd beenden.

Donnerstag, 24. Februar 2022

Alex Vogt

Die Entscheidung, am Saisonende als DJK-​Trainer aufzuhören, hat Hannes Bosch nicht erst jetzt, sondern schon vor mehreren Monaten getroffen. Schon im vergangenen Sommer: „Bereits vor dem ersten Punktspiel habe ich die Mannschaft darüber informiert, dass das meine letzte Saison sein wird. Da wusste auch unser Abteilungsleiter Klaus-​Jürgen Roos längst darüber Bescheid“, erklärt Hannes Bosch.



Insbesondere private Gründe gaben den Ausschlag, dass Bosch als DJK-​Trainer aufhören wird. Ein Hausbau stehe an. Und zwar in der Heimat seiner Frau Caroline in Walldürn im Neckar-​Odenwald-​Kreis. Hinzu komme eine berufliche Weiterbildung.







Warum Hannes Bosch der Entschluss, seine Trainertätigkeit bei den Gmünder Einhörnern nach dieser Saison zu beenden, nicht leicht gefallen ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Februar.







