Leinzell: Koi-​Karpfen vergiftet — Zeugen gesucht

Unbekannte haben in Leinzell Koi-​Karpfen vergiftet. Zehn Fische sind gestorben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Donnerstag, 24. Februar 2022

Thorsten Vaas

Mit was die Karpfen vergiftet wurden, stehe derzeit nicht fest. Es handle sich nach Angaben der Polizei um eine bislang unbekannte Substanz, die in einen Teich in der Zeppelinstraße geschüttet wurde. Zehn Koi-​Karpfen wurden dadurch vergiftet. Der Besitzer entdeckte am Mittwochnachmittag eine auffällige Schaumschicht auf dem Wasser und die zehn toten Tiere. Der Wert der verendeten Fische beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.