Was lebt unter dem ewigen Eis?

Keine unbelebter Ort wie bisher angenommen: In den Tiefen des Arktischen Ozeans schwimmen unerwartet große Tiere. Wie überleben sie dort?

Donnerstag, 24. Februar 2022

Thorsten Vaas

Hauke Flores vom Alfred-​Wegener-​Institut (AWI) in Bremerhaven erinnert sich noch genau an die Mail vom Forschungseisbrecher „Polarstern“. In der Nachricht berichtete sein Team vom Fang eines Kabeljaus unter dem Eis des Nordpolarmeers. „Das war eine Riesenüberraschung!“, sagt Flores. Die Tiefen des eisigen Gewässers um den Nordpol galten lange als Meereswüste. In ihnen sollte es nur winziges Plankton, aber keine größeren Tiere geben.Trotzdem war es tatsächlich ein Kabeljau, den Hauke Flores nach Rückkehr des Expeditionsteams in den AWI-​Labors untersuchte. Obendrein leben in der vermeintlichen Meereswüste unter dem Eis des hohen Nordens noch weitere, relativ große Dorsche, Kalmare, Leuchtsardinen und andere Tiere. Das berichtet jetzt Hauke Flores mit 34 weiteren Fachleuten in der Fachzeitschrift „Science Advances“.

