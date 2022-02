Nach Umzug: Gmünder Modefachgeschäft Schwarz und Schwarz in neuen Räumen

Bislang waren Karin Schwarz und ihr Team in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd anzutreffen, doch jetzt präsentiert sich das Modefachgeschäft Schwarz und Schwarz sehr zentral am Kalten Markt 41, unweit vom CityCenter.

Freitag, 25. Februar 2022

Edda Eschelbach

Seit 2006 steht das Modefachgeschäft für wertige und aktuelle Mode, gepaart mit individueller und professioneller Beratung. Schwarz & Schwarz wird selbstverständlich auch im neuen Geschäft den gewohnten Service anbieten, hierfür sorgen Nadine Groß-​Mayer und Sabine Guth, welche beide schon von Anbeginn zum Team gehören und mit ihrer Fachkunde und kompetenter Unterstützung zum Erfolg beitragen.







