Weltgebetstag am 4. März auch im Ostalbkreis

Das Bild zum Weltgebetstag 2022 mit dem Titel „I know the plans I have for you“ stammt von der Künstlerin Angie Fox. Zu sehen sind Symbole für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Foto: World Day of Prayer, International Committee, Inc.

Ein Zeichen der Hoffnung setzen, Frieden und Verständigung fördern, sich gegen Ungerechtigkeit und Gewalt stellen – darum geht es beim Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen, der jährlich am ersten Freitag im März gefeiert wird – auch im Gmünder Raum.

Freitag, 25. Februar 2022

Nicole Beuther

Dieses Jahr haben Frauen aus England, Wales und Nordirland die Liturgie für den Weltgebetstag am Freitag, 4. März, verfasst. Der Tag hat dort eine sehr große Bedeutung – während des Zweiten Weltkrieges gab das gemeinsame Gebet den Frauen Kraft und Unterstützung in schwerer Not. Zum Weltgebetstag 2022 werden drei Frauen aus diesen Ländern von Armut, Ausgrenzung und Hoffnung berichten.





Die Schicksale der drei Frauen sind auch dem Gmünder Weltgebetstag-​Team nicht unbekannt, das sich bei den Vorbereitungen intensiv mit dem „Zukunftsplan Hoffnung“ beschäftigte, dem deutschen Titel für den Weltgebetstag 2022.





