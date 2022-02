Bahnhof in Mögglingen wird modernisiert

Schon länger steht fest, dass der Mögglinger Bahnhof auf der Liste des Projekts „Bahnhöfe der Zukunft“ steht. Voraussetzung für eine Modernisierung ist, dass sich die Gemeinde zu 20 Prozent an den Kosten beteiligt. Dies wurde nun beschlossen.

Samstag, 26. Februar 2022

Nicole Beuther

Im ersten Modul geht es nun darum, an den Bahnhöfen Barrierefreiheit zu schaffen. Finanziert wird die Maßnahme von der Bahn, die Kostenbeteiligung der Kommune liegt bei 20 Prozent. Allerdings gibt es einen Kostendeckel von 80 Euro pro Einwohner, weshalb die Kosten für die Gemeinde Mögglingen bei 340 000 Euro liegen. Insgesamt werden hier sieben Millionen Euro investiert, um einen barrierefreien Bahnhof zu schaffen.





Was alles Teil der Maßnahme ist und wo der Haken an der Sache ist, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Im Sommer 2020 haben die Bahn und das Land Baden-​Württemberg eine Rahmenvereinbarung für ein neues Bahnhofs-​Modernisierungsprogramm unterzeichnet. Mit Mögglingen, Urbach, Schorndorf und Waiblingen waren gleich vier Bahnhöfe im Remstal darunter.

