GOA: Gelbe Tonne soll 2023 kommen

Foto: picture alliance /​Norbert Schmidt | Norbert SCHMIDT

Beide Systeme – gelbe Säcke und gelbe Tonne – haben ihre Vor– und Nachteile, sagt GOA-​Geschäfsführer Arne Grewe. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen: Die Ostalb stellt um.

Samstag, 26. Februar 2022

Alexander Gässler

Gelbe Säcke wirbeln bei Sturm kreuz und quer durch die Stadt. Und: Sie reißen gerne auf, weshalb der Müll auf der Straße liegt. Deshalb würde sich die Stadt Schwäbisch Gmünd endlich ein anderes System wünschen. Der Wunsch soll bald erfüllt werden. Denn aktuell führt der Ostalbkreis mit den Dualen Systemen Gespräche über die Ausgestaltung des Systems zur Erfassung von restentleerten Verpackungen, wie Arne Grewe sagt. „Ziel ist es, bis zum 1. Januar 2023 im Ostalbkreis die Nutzung der gelben Tonne zu ermöglichen.“





Woran es bisher scheiterte und was die Umstellung kostet, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.





Erst vor wenigen Tagen sind die gelben Säcke wieder durch die Stadt gewirbelt.



