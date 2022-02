Großbrand in Steinheim: Feuer zerstört Wentalhalle

Fotos: hs

Bei einem Großbrand ist in der Nacht zu Samstag die Wentalhalle in Steinheim am Albuch komplett zerstört worden. Der Schaden bewegt sich wohl im zweistelligen Millionenbereich.

Samstag, 26. Februar 2022

Thorsten Vaas

45 Sekunden Lesedauer



Die Löscharbeiten an den Wentalhalle dauern am Samstagmorgen an. Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Heidenheim sind im Großeinsatz. Nach ersten Informationen war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache kurz nach 4 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehren waren zunächst machtlos. Mit unheimlicher Schnelligkeit hatten die Flammen schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte auf den gesamten Hallenkomplex mit Nebengebäuden übergegriffen. Wegen Einsturzgefahr der holzvertäfelten Stahlkonstruktion konnten die Löschtrupps auch nicht mehr in die lichterloh brennenden Hallen eindringen. Die Gemeinde ist hart getroffen. In den Turnhallen des Sportzentrum fand nicht nur der Sportunterricht für die Schulen auf dem Albuch statt, sondern es handelt sich auch um das weithin bekannte Leistungs– und Veranstaltungzentrum des TV Steinheim , dessen Handballer in der Verbandsliga spielen. Die große Sportanlage mit ihren Zuschauertribünen wurde 1983 erbaut und erst vor wenigen Jahren generalsaniert. Es muss von einem Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich ausgegangen werden. Bislang (Samstagmorgen) gibt es keine Meldungen über Verletzte.

