RZ-​Serie zur fünften Jahreszeit: Die heiße Phase des Fasching

Der schmotzige, gompige oder glombige Donnerstag ist der letzte Donnerstag vor der Fastenzeit. Er läutet die heiße Phase der Fasnet ein — darum geht es im letzten Teil unserer Faschingsserie.

„Gompig“ oder „gumpig“ kommt vom Verb „gumpen“ und meint hüpfen oder auf– und abbewegen. „Glombig“ ist dann wohl eine Abwandlung von „gompig“.





Gleich eine Klarstellung am Anfang: „Schmotzig“ hat nichts mit schmutzig zu tun, sondern kommt von schmalzig, meint also fettig, und denkt an das Fettgebackene (Fasnetskiachla, Berliner), das in dieser Zeit gebacken und gegessen wird. Gebacken wurde es, um das angefallene Fett aus den Schlachtungen und überzählige Eier vor der Fastenzeit noch zu verwerten. Gegessen wird es gerne als Grundlage für den Alkohol. Wirklich gut werden Fasnetkiachla übrigens, wenn ihr Grundmaterial, der Hefeteig, über das nackte Knie gezogen wird, bevor er in das heiße Fett gegeben wird. Je nach Familientradition werden die mit Zucker bestreuten Kiachla mit Apfelmus gegessen oder mit Sauerkraut und Schlachtplatte.

