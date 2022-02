So bereitet sich die Ostalb auf Flüchtlinge vor

In den Sammelunterkünften des Landkreises ist im Moment noch Platz. Die Kapazitäten in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle sollen wieder erhöht werden. Aber was, wenn der Krieg in der Ukraine andauert?

Zum Beispiel mit dem Bau einer neuen Sammelunterkunft für 50 bis 80 Menschen in der sogenannten vorläufigen Unterbringung.







Bis die neue Unterkunft gebaut ist, werden noch Monate vergehen. Kurzfristig zählt Bläse auf die Städte und Gemeinden, besonders auf die Großen Kreisstädte Aalen und Schwäbisch Gmünd.





Doch im Moment ist noch überhaupt nicht klar, wie viele Flüchtlinge überhaupt kommen werden. Das und mehr lesen Sie im iKiosk der Rems-​Zeitung.





So schätzt der Russland-​Kenner und langjährige Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, die Lage in der Ukraine ein.







Mehr als 100 000 Ukrainer sind nach UN-​Angaben schon auf der Flucht. Landrat Joachim Bläse rechnet fest damit, „dass Menschen zu uns kommen“. Der Landkreis werde sich der Herausforderung stellen.

