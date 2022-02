Wochenendausgabe: Diesmal geht’s nach Holzleuten

Während die vergangene Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung noch unter stürmischen Vorzeichen stand, gewinnt dieses Wochenende die Sonne mehr und mehr die Oberhand. Das schöne Wetter ist eine gute Gelegenheit, sich im Freien mal wieder sportlich zu betätigen.

Samstag, 26. Februar 2022

Edda Eschelbach

Vor einigen Jahren gab es für den Sport im Freien jede Menge Parcours, die sogenannten Trimm-​dich-​Pfade. Mit diesen und der „Trimm-​dich-​Welle“ befasst sich in dieser Ausgabe die Reportage. Historisch wird es beim Ausflugstipp: der Römerkeller in Oberkochen gibt interessante Einblicke in das Leben zur Zeit der Römer. Das 100-​Seelen-​Dorf Holzleuten hat einiges zu bieten. Doch das wichtigste Pfund mit dem der Heuchlinger Teilort wuchern kann, ist seine Bürgerschaft, die fast komplett aktiv in der Dorfgemeinschaft ist.







Aktiv waren auch wieder viele Leserinnen und Leser, die uns Fotografien von ihren Spaziergängen und Ausflügen in der Region geschickt haben. Sie machen deutlich, wie reizvoll die Ostalb ist und wie viel es hier zu entdecken gibt. Die Vereine legen nach einer langen Pause wieder los mit ihren Mitgliederversammlungen. Auch hier gibt es immer wieder Neues zu berichten – sei es die Wiederwahl altgedienter Vorstände oder ein Wechsel in verschiedenen Ämtern. Auch etliche Beispiele der immer wieder großen Spendenbereitschaft in der Region sind zu finden. Zu guter Letzt dürfen die Leser und Leserinnen dieser Wochenendausgabe ihr Wissen beim Rätseln wieder unter Beweis stellen.







