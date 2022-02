FC Bargau II: Björn Lange legt Traineramt nieder

Foto: RZ

Mit neun Punkten aus 16 Spielen steht die zweite Mannschaft des FC Germania Bargau auf dem vorletzten Tabellenplatz der Kreisliga A I. Nun hat Trainer Björn Lange sein Amt niedergelegt. Seine Nachfolge wird intern geklärt.

Sonntag, 27. Februar 2022

Alex Vogt

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



„Die Zeit in der Winterpause wurde für intensive und konstruktive Gespräche zwischen allen Verantwortlichen und Trainern genutzt, um in der Rückrunde eine sportliche Wende einzuleiten. Eine Woche vor dem Rückrundenstart hat nun Trainer Björn Lange überraschend sein Amt als Trainer der zweiten Mannschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Unterschiedliche Vorstellungen über die Fußballphilosophie, aber auch eine mangelnde Aufbruchstimmung in der zweiten Mannschaft haben ihn zu diesem Entschluss bewogen,“ erklärt Philipp Zoidl, Vorstand Fußball des FC Bargau. „Mit Björn verlieren wir neben einem engagierten und zielstrebigen Trainer auch menschlich einen Freund, der sich in seinen eineinhalb Jahren beim FC Bargau über seine Aufgaben als Trainer hinaus für den Verein eingesetzt hat“, fügt Zoidl hinzu. Neben Lange hat auch Co-​Spielertrainer Fabian Schmid sein Amt niedergelegt.

Mit Aaron Klotzbücher wurde intern eine Übergangslösung bis zum Saisonende gefunden. „Aaron fällt durch eine Verletzung in der Rückrunde als Spieler aus und hat sich bereiterklärt, diese schwierige Aufgabe in den nächsten Wochen anzunehmen. Trotz seines jungen Alters haben wir vollstes Vertrauen in ihn, da er viel Trainererfahrungen aus der Jugend mitbringt und die Jungs sehr gut kennt. Wir werden die Spieler der zweiten Mannschaft natürlich noch mehr in die Pflicht nehmen, um gestärkt als Team der Aktiven aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Das hat den FC Bargau schon immer ausgezeichnet und wird dies auch in Zukunft tun,“ sind sich die beiden Teammanager Manuel Geller und Christian Singer einig.







