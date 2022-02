Unfall bei Pfersbach: Fahrerin leicht verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Alfdorfer Straße bei Pfersbach zu einem Unfall, bei dem die alleinbeteiligte Fahrerin eines VW Golf leicht verletzte wurde.

Sonntag, 27. Februar 2022

Edda Eschelbach

Gegen 6.33 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Mutlangen zu einem Unfall in der Alfdorfer Straße bei Pfersbach gerufen. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 27-​jährige Autofahrerin alleinbeteiligt in einer Rechtskurve von der Straße ab. Da das Fahrzeug auf der Seite liegen blieb, konnte sich die Fahrerin nicht selbst befreien.Für die Bergung wurde die Fahrbahn kurzeitig gesperrt.

Die Frau wurde leicht verletzt und wurde ins Stauferklinikum nach Mutlangen gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.



