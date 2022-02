Alina Böhm: Silber für Deutschland

Foto: International Judo Federation IJF

Alina Böhm (links auf dem Bild) vom Judozentrum Heubach ist ein erneuter Medaillengewinn bei einem Grand Slam gelungen. Mit ihrer Silbermedaille sorgte sie für das einzige Edelmetall des Deutschen Judobundes in Tel Aviv.

Montag, 28. Februar 2022

Alex Vogt

Alina Böhm vom Judozentrum Heubach ist erneut für einen Wettkampf der Weltserie der internationalen Judoföderation nominiert worden. Nach einem unglücklichen Start in Paris vor drei Wochen gelang ihr in Tel Aviv der Finaleinzug und somit ein erneuter Medaillengewinn bei einem Grand Slam. Sie trat in der Klasse bis 78 Kilogramm mit 15 weiteren Sportlerinnen an.





