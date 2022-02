Körperverletzung am ZOB: Zeugen gesucht

Archiv-​Foto: rz

Zwei Jugendliche wurden Samstagabend am ZOB Ellwangen körperlich angegriffen, der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Montag, 28. Februar 2022

Sarah Fleischer

Ein 20-​jähriger und ein 16-​jähriger hatten sich am Samstagabend gegen 19.50 am ZOB Ellwangen aufgehalten, wo ein Unbekannter sie zuerst verbal, dann körperlich angriff. Der Täter war auf die beiden Opfer und ihre drei Bekannten zu und hatte ein Streitgespräch begonnen. Im Verlauf des Streits schlug der Unbekannte den beiden jungen Männern ins Gesicht und floh dann zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die Polizei Ellwangen erbittet sachdienliche Hinweise unter 07961/​9300.



