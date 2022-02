Corona in Baden-​Württemberg: Zweite Booster-​Impfung für bestimmte Personen

Foto: tv

Für bestimmte Personen empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine zweite Covid-​19-​Auffrischungsimpfung. Auch das Land Baden-​Württemberg will das nun umsetzen. Das müssen Sie jetzt wissen.

Donnerstag, 03. Februar 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 31 Sekunden Lesedauer



Hintergrund der STIKO-​Empfehlung (mehr dazu: Pressemitteilung der STIKO zum COVID-​19-​Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax sowie zur 2. COVID-​19-​Auffrischimpfung für besonders gefährdete Personengruppen ) ist die Feststellung, dass der Schutz nach der ersten Auffrischungsimpfung gegen Infektionen mit der momentan zirkulierenden Omikron-​Variante innerhalb weniger Monate abnimmt. Dies sei insbesondere für Menschen ab 70 Jahren und für Personen mit Immunschwäche bedeutsam, da diese das höchste Risiko für einen schweren COVID-​19-​Verlauf nach einer Infektion haben. Durch die zweite Auffrischungsimpfung soll der Schutz verbessert und schwere Erkrankungen bei gefährdeten Personen verhindert werden. Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen soll individuell besser geschützt werden, da es sich leichter anstecken kann. „Ein weiteres Ziel ist dabei die Aufrechterhaltung der medizinischen und pflegerischen Versorgung durch Verringerung von Isolation und Quarantänemaßnahmen“, heißt es in der Mitteilung des Sozialministeriums.





Baden-​Württemberg wird die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur zweiten Auffrischungsimpfung umsetzen – dies teilte Gesundheitsminister Manne Lucha am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit (mehr dazu: Landesregierung folgt STIKO-​Empfehlung ). Kurz zuvor hatte die STIKO ihre COVID-​19-​Impfempfehlung aktualisiert und diese ins Stellungnahmeverfahren gegeben. Demnach empfiehlt sie eine zweite Auffrischungsimpfung fürMenschen ab 70 Jahren,Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege,Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowieTätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patientinnen-​, Patienten– sowie Bewohnerinnen– und Bewohnerkontakt).Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-​Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. Die STIKO stellt fest, dass die Datenlage zur Effektivität und zur Sicherheit einer zweiten Auffrischungsimpfung noch limitiert ist. Es wird jedoch angenommen, dass die zweite Auffrischungsimpfung ähnlich gut verträglich ist wie die erste so genannte Booster-​Impfung. Personen, die nach der ersten Auffrischimpfung eine SARS-​CoV-​2-​Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischimpfung empfohlen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



473 Aufrufe

366 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen