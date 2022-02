Coronaimpfung bald für Kinder unter fünf Jahren?

Biontech und Pfizer haben in den USA eine Notfallzulassung der Coronaimpfung für Kinder zwischen sechs Monaten und vier Jahren beantragt. Doch der Sinn einer Impfung der ganz Kleinen ist unter Experten umstritten.

Donnerstag, 03. Februar 2022

Thorsten Vaas

56 Sekunden Lesedauer



In der Omikron-​Welle steigen die Infektionszahlen auch in Kindergärten und Kitas rasant. Allerdings gibt es für Kinder unter fünf Jahren bis jetzt keinen zugelassenen Impfstoff. In den USA könnte sich das bald ändern. Wir erklären die Hintergründe und beantworten wichtige Fragen.Biontech und Pfizer haben nach eigenen Angaben einen formellen Zulassungsantrag bei der US-​Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. Diese will das Zulassungsverfahren offenbar schnell vorantreiben. „Einen sicheren und wirksamen Impfstoff für Kinder in dieser Altersgruppe zur Verfügung zu haben, ist eine Priorität für die Behörde“, erklärte die kommissarische FDA-​Chefin Janet Woodcock. Den Angaben zufolge hatte die FDA angesichts des jüngsten Anstiegs von Omikron-​Infektionen auch bei jüngeren Kindern selbst den Antrag der Hersteller angefordert. Das Vakzin auf Basis der mRNA-​Technologie soll für Kinder im Alter von sechs Monaten bis einschließlich vier Jahren eingesetzt werden können. Es wäre der erste Impfstoff für diese Altersgruppe. Für Kinder ab fünf Jahren ist der Impfstoff in den USA und der EU bereits im Einsatz. Gravierende Impfkomplikationen traten dabei bislang ähnlich selten auf wie bei Erwachsenen.

