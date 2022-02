Die neuen Gmünder Tempo-​Zonen

Je langsamer Autos fahren, desto leiser sind sie. Mehrere Fraktionen fordern deshalb, der Städteinitiative für Tempo 30 beizutreten. Die Verwaltung will das nicht. Sie hat dem Gemeinderat einen eigenen Vorschlag gemacht.

Donnerstag, 03. Februar 2022

Alexander Gässler

Seit Donnerstag ist dieser Vorschlag öffentlich – gegossen in eine Vorlage für den Gemeinderat.



Was drin steht und warum die Stadt Schwäbisch Gmünd einen eigenen Weg gehen will, statt überall Tempo 30 auszuweisen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Am Mittwoch im Bauausschuss ging es um die Frage, wie wirksam Tempo 30 als Lärmschutzmaßnahme ist. Die CDU warnt vor Aktionismus. Stadtrat Martin Bläse forderte ein Verkehrskonzept. Antwort von OB Richard Arnold: Den Fraktionen liegt inzwischen ein Vorschlag der Verwaltung vor.

