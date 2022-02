Einbruch in Pädagogische Hochschule: Rotes Fahrzeug gesucht

Wie berichtet, brachen Unbekannte vergangene Woche in das Hochschulgebäude in der Oberbettringer Straße ein. Inzwischen ist bekannt geworden, dass gegen 4.45 Uhr im Riedweg ein verdächtiges Fahrzeug gesehen wurde. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Donnerstag, 03. Februar 2022

Nicole Beuther

Bereits am 31. Januar teilte das Polizeipräsidium Aalen einen Einbruch in das Hochschulgebäude in der Oberbettringer Straße mit. Hierbei wurde berichtet, dass ein etwa 500 Kilogramm schwerer Tresor entwendet wurde und dieser im Bereich Riedweg vermutlich in ein Fahrzeug verladen wurde.





Inzwischen ist bekannt geworden, dass gegen 4.45 Uhr im Riedweg — etwa 200 Meter von der Stelle entfernt, an welcher der Transportwagen des Tresors aufgefunden worden ist — ein Pkw gesehen wurde, in welchem ein größerer Gegenstand im Kofferraum geladen war. Es handelte sich hierbei um einen roten Kleinwagen der Marke VW, evtl. VW Polo oder VW Lupo. Der Pkw fuhr mit geöffneter Heckklappe und aus dem Kofferraum ragte ein Gegenstand heraus. Das Fahrzeug bog im weiteren Verlauf vom Strümpfelbachschulzentrum in die Scheffoldstraße ab. Der Polizeiposten Bettringen bittet Personen, die das verdächtige Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise darauf geben können, sich unter der Telefonnummer 07171/​7966490 zu melden.

