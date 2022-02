Ende der Quarantänepflicht für Gruppen: Kritik von Kitas

Foto: tv

Die Omikron-​Welle erreicht nun auch die Kitas, im Ostalbkreis gab es allein im Januar mehr Fälle als im gesamten Jahr 2020/​21. Dass nun die Quarantänepflicht für Gruppen wegfällt, stößt auch in Gmünder Kitas auf Kritik.

Donnerstag, 03. Februar 2022

Sarah Fleischer

Am Mittwoch, dem 2. Januar hatte das Kultusministerium Baden-​Württemberg mit sofortiger Wirkung die Quarantänepflicht für ganze Schulklassen und Kita-​Gruppen aufgehoben. Grund seien die steigenden Infektionen und eine Überlastung der Gesundheitsämter. Bislang mussten bei „relevantem Infektionsgeschehen“ , also fünf oder mehr positiven Corona-​Tests in einer Gruppe, alle Kinder in Quarantäne. Laut der neuen Verordnung müssen sich nur noch die positiv Getesteten absondern.