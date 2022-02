Frischer Wind für den Gmünder Westen

Fünf junge Architekten stellen ihren Entwurf für ein grünes, lebendiges Stadtquartier vor. Daraus soll nun der Rahmen für das Sanierungsgebiet „Westliches Stadttor“ werden. Die Gmünder Stadtspitze und der Bauausschuss sind schon mal begeistert

Donnerstag, 03. Februar 2022

Alexander Gässler

Was die Planer genau vorschlagen und was der Bauausschuss der Verwaltung als Hausaufgabe mitgibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Von Stuttgart her wirkt Gmünd nicht sehr einladend. Dabei ist der westliche Stadteingang doch das „Scharnier“ zwischen der Metropolregion und dem Osten. So sieht das zumindest OB Richard Arnold. Kreative Ideen und frischen Wind für das Quartier hat sich die Stadt vom Wettbewerb Europan für junge Architekten versprochen. Die Jury hat einstimmig fünf Stadt– und Landschaftsplaner aus Dresden und Berlin zu Siegern gekürt. Am Mittwoch hat das Quintett seinen Entwurf vorgestellt. Der Grundgedanke ist simpel – nämlich die Landesgartenschau in Richtung Westen zu verlängern.

