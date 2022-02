Tempo 30 bald in der gesamten Kernstadt?

Rund 13 500 Menschen in Schwäbisch Gmünd sind von Lärm betroffen. Das Tiefbauamt hat 38 Lärmschwerpunkte erfasst und am Mittwoch im Bauausschuss Maßnahmen vorgestellt – Schallschutzfenster, Belagsanierungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen

Donnerstag, 03. Februar 2022

Alexander Gässler

Schallschutzfenster werden dann gefördert, wenn nichts mehr anderes hilft. Etwa entlang der B29. Belagsanierungen und Tempo 30 kommen zum Beispiel in der Buchstraße in Frage, in der viele Menschen leben und die Betroffenheit somit sehr hoch ist, wie Bernd Raubal vom Gmünder Tiefbauamt sagt.

Was die Gemeinderatsfraktionen dazu sagen und welchen Vorschlag die Verwaltung noch macht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



