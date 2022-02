Bürgermeisterwahl Mögglingen: Schlenker oder Deininger?

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mögglingen entscheiden am Sonntag, 6. Februar, darüber, wer in den nächsten acht Jahren ihr Bürgermeister sein wird. Es gibt zwei Kandidaten: Adrian Schlenker und Jürgen Deininger.

Freitag, 04. Februar 2022

Am Sonntag um 18 Uhr heißt es: „Nichts geht mehr“. Dann ist die Frist für die Abgabe der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl vorbei und die Auszählung beginnt. Erfahrungsgemäß wird dies rund eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Noch vor 19 Uhr ist also das Wahlergebnis zu erwarten. Vor der Wahl hat die Rems-​Zeitung die Kandidaten gefragt: Warum sollten die Mögglinger am 6. Februar Ihnen ihre Stimme geben? Worauf sollte bei der Umgestaltung der Ortsmitte besonders Wert gelegt werden?

