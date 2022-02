„Die NPD wollen wir in Schwäbisch Gmünd nicht haben“

Am jüngsten Gmünder „Spaziergang“ haben wohl auch Vertreter rechter Parteien teilgenommen. Auf Bildaufnahmen soll eine frühere Bundestagskandidatin der NPD aus dem Ostalbkreis zu sehen sein.

Freitag, 04. Februar 2022

Sind die „Spaziergänge“ von Rechts gesteuert? Für die Initiatoren der Gegenkundgebung am vergangenen Montag liegt das auf der Hand. Doch für Schwäbisch Gmünds Ersten Bürgermeister Christian Baron gibt es dafür nach wie vor keine Beweise. „Wir können keinen parteilichen Hintergrund erkennen“, sagt er auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Der Bürgermeister kann es aber auch nicht ausschließen, wie er hinzufügt. Dass sich Rechtsextreme den „Spaziergängern“ angeschlossen haben könnten, sieht er jedenfalls mit Sorge. Aber: „Wir wissen es nicht, ob die Befürchtung zutrifft.“

