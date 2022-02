Fleiga: Keine Versorgungslücke trotz Corona-​Betriebspause im Schlachthof

Fleiga-​Chef Dieter Vogel spricht von Verantwortung für die Gesundheit des Personals und will durch eine Pause die Infektionsketten unterbrechen. Einkaufen kann man trotzdem, weil Ware zugekauft und das Schlachten vorübergehend und zum Teil nach Göppingen verlagert wird.

Freitag, 04. Februar 2022

Gerold Bauer

„Ja, es gibt bei uns einige Corona-​Fälle“, räumte Dieter Vogel auf Nachfrage der Rems-​Zeitung ein; er ist hauptamtlicher Vorstand der Großhandelsgenossenschaft Fleiga Ostwürttemberg eG. Im gleichen Atemzug macht Vogel allerdings auch deutlich, dass dies absolut nichts Dramatisches sei. Betroffen von der vorübergehenden Schließung ist auch nicht der komplette Geschäftsbetrieb der Fleiga, sondern aktuell nur das mit der Schlachtung und Fleischzerlegung befasste Tochterunternehmen. Soll heißen: Sowohl in der Verkaufsstelle in Aalen als auch in der Zentrale im Hussenhofen geht der Handel wie gewohnt weiter.





