In der Eule in Gmünd: Mittendrin in der digitalen Revolution

Digitale Prozesse können eine Produktion intelligenter, effizienter und transparenter machen. Wie dies bewerkstelligt werden kann, war bei der Digitalwoche Ostwürttemberg am Standort des Digitalisierungszentrums digiZ an der Wissenswerkstatt Eule zu sehen und zu hören

Freitag, 04. Februar 2022

Gerold Bauer

Raus aus dem Corona-​Kokon, rein in die Zukunft. Das war die Botschaft der offiziellen Eröffnung des Gmünder Standorts des digiZ. Dort haben kleine und mittelständische Firmen die Möglichkeit, sich bezüglich Digitalisierungsthemen zu informieren – und an den neuesten technologischen Entwicklungen teilzuhaben. „Hier finden KMUs den Grundstock für die Fabrik der Zukunft“, sagt IHK-​Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler. Und dass diese Zukunftsorientierung bitter nötig ist, machen nicht nur Schwäbisch Gmünds OB Richard Arnold und Ostalb-​Landrat Dr. Joachim Bläse deutlich – auch die geladenen renommierten Experten sagen: Die Wirtschaft befindet sich bereits mittendrin in der digitalen Revolution.





