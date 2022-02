TSB Gmünd: Heimspiel gegen Konstanz II abgesagt

Foto: RZ

Die aktuelle Corona-​Welle macht auch vor der Handball-​Oberliga nicht Halt. Vier der acht für das Wochenende geplanten Spiele wurden abgesagt – darunter auch das für diesen Samstagabend angesetzte Heimspiel des TSB Gmünd gegen die HSG Konstanz II.

Freitag, 04. Februar 2022

Alex Vogt

41 Sekunden Lesedauer



Die Gäste vom Bodensee meldeten an diesem Freitag einen positiven Corona-​Fall, der Spieler habe starke Symptome. Aus diesem Grund bat Konstanz den TSB um eine Spielverlegung. „Wir wollten kein Risiko eingehen und haben dem zugestimmt“, berichtet Jürgen Rilli, Sportlicher Leiter des TSB Gmünd. „Wir wollen die Gesundheit unserer Spieler nicht gefährden.“ Ein neuer Termin ist bereits gefunden: Die Partie soll am Freitag, 11. März, um 20.30 Uhr nachgeholt werden.Ungeachtet dieser Absage werden am Samstag drei weitere TSB-​Spiele in der Großsporthalle ausgetragen. Die D-​II-​Junioren des TSB treffen auf die JSG Brenztal (12.45 Uhr), die DI empfängt die SG Herbrechtingen-​Bolheim (15 Uhr). Um 17.30 Uhr hat das Gmünder Perspektivteam die Aalener Sportallianz zu Gast und will mit einem Heimerfolg die Tabellenführung in der Herren-​Bezirksklasse festigen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



133 Aufrufe

164 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen