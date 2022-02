Zwei schwäbische Meistertitel gehen nach Degenfeld

Foto: SC Degenfeld

Bei den Schwäbischen Meisterschaften im Skispringen und der Nordischen Kombination sind am Ruhestein in Baiersbronn insgesamt 18 Sportlerinnen und Sportler vom Stützpunkt Degenfeld/​Königsbronn/​Wiesensteig am Start gewesen.

Freitag, 04. Februar 2022

Alex Vogt

Lotta Wilfert unterstrich auch hier, dass sie derzeit zu den besten Skispringerinnen der S 12/​13 gehört. Sie sicherte sich mit 39 und 42 Metern sowohl den Klassensieg als auch den Titel „Schwäbische Schülermeisterin im Skisprung“. Ihre Vereinskollegin Jasmin Kaißer wurde Dritte.



Arne Holz zeigte bei den Jungen der S 12/​13 ebenso wie zuvor Wilfert, dass er momentan eine richtig gute Form hat. Mit Weiten von 40,5 und 42 Metern sprang er ebenfalls in seiner Klasse zum Sieg und holte damit den zweiten schwäbischen Meistertitel im Skisprung nach Degenfeld.







Auf welchen Plätzen die übrigen Sportlerinnen und Sportler von diesem Stützpunkt gelandet sind, lesen Sie im Bericht von Markus Rohde in der Rems-​Zeitung vom 5. Februar.







