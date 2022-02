Braun’sche Röhre wird 125 — Jonathan Zenneck aus Ruppertshofen ist Miterfinder

Fotos: gbr

der Gemeinde Ruppertshofen gemeinsam mit Ferdinand Braun entwickelt hat. Zum 125. Geburtstag der Braun´schen Röhre erinnert die Samstagsreportage der Rems-​Zeitung an Jonathan A. Zenneck. Jahrzehntelang steckte in jedem Fernseher und in jedem Computerbildschirm ein Bauteil, das der Ehrenbürger

Samstag, 05. Februar 2022

Gerold Bauer

Wie funktioniert es, dass aus einem glühenden Draht ein Fernsehbild werden kann? Lesen Sie dazu die Samstagsreportage am 5. Februar und erfahren Sie auch, warum die Gemeinde Ruppertshofen die Dorfschule nach Jonathan A. Zenneck benannt und Cuxhaven ihm ein Denkmal gesetzt hat. Diese Ausgabe gibt es natürlich auch digital im ikiosk der Rems-​Zeitung!

Deutschland war ein Kaiserreich, Waren wurden größtenteils mit Pferdefuhrwerken transportiert und das Telefonieren steckte noch in den Kinderschuhen, als der in Ruppertshofen geborene Sohn des Dorfpfarrers an einer bahnbrechenden Erfindung beteiligt war, die über rund 100 Jahre Stand der Technik war und im Laufe der Zeit weltweit in fast allen Privathäusern und Büros Einzug hielt. Erst mit der Verbreitung der LCD-​Flachbildschirme durfte die Braun’sche Röhre in den Ruhestand treten.

