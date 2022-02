Für die Zeit der Muse: die Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung

Endlich Wochenende. Vor allem Menschen, die die ganze Woche über unter Strom stehen, genießen die Tage, die all dem gewidmet sind, wofür unter der Woche kaum Zeit bleibt. Auch ausruhen, Luft holen. Die Wochenende-​Ausgabe der Rems-​Zeitung ist für viele längst Teil dieser Zeit der Muse.

Samstag, 05. Februar 2022

Edda Eschelbach

In Ruhe lesen, was es zum Beispiel vom Bettringer Ortsteil Lindenfeld Interessantes zu berichten gibt. Dort spielt diese Woche die Schauortseite. Ein anderer Ort, der in dieser Ausgabe beschrieben wird, ist der Goldberg bei Riesbürg – der Ausflugstipp, den diese Wochenendausgabe für die Leserinnen und Leser bereithält.







Außerdem informieren Vereine aus der Region, was es Neues gibt – Versammlungen, Veranstaltungen, Aus– und Rückblicke. Und das große soziale Engagement rund um Schwäbisch Gmünd wird im Rahmen der Spendenberichte verdeutlicht.







Die Reportage hat heute ein wissenschaftliche Thema. Sie dreht sich um Jonathan Adolf Wilhelm Zenneck, deutscher Physiker, Funkpionier, Ionosphären-​Forscher und Miterfinder der Kathodenstrahlröhre. Zusammen mit Ferdinand Braun entwickelte er 1897 die Kathodenstrahlröhre, die später auch Braunsche Röhre genannt wurde. Zenneck kam am 15. April 1871 in Ruppertshofen zur Welt.







Knifflige Fragen stellen sich in den unterschiedlichen Rätseln – ob Schwedenrätsel, Sudoku, Zahlen– oder Personenrätsel, alles dauert seine Zeit. Deshalb ist es die ideale Beschäftigung fürs Wochenende. Schön ist, dass zwei Tage Zeit sind, auf die der gesamte Inhalt verteilt werden kann.







Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung finden Sie auch digital im iKiosk.





