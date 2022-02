Rems-​Murr: Maßnahme gegen Unfallschwerpunkt Sulzbacher Steige

Manche Motorradfahrer nutzen die Sulzbacher Steige als Rennstrecke. Das soll aufhören, sagen Anwohner, Bürgermeister und Co. — nun soll es ein umfangreiches Gutachten geben. Foto: picture alliance /​Zoonar | Filippo Carlot

Einige Motorradfahrer missbrauchen die Sulzbacher Steige im Rems-​Murr-​Kreis als Rennstrecke – zu diesem Schluss kommt nicht nur der Landkreis selbst. Auch die Polizei spricht von einem Unfallschwerpunkt. Nun will man dagegen vorgehen.

Samstag, 05. Februar 2022

Thorsten Vaas

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



Maßnahmen der vergangenen Jahre hätten nicht geholfen, weshalb die örtlichen Bürgermeister, Vertreter des Verkehrsministeriums, Regierungspräsidiums, des Polizeipräsidiums Aalen und des Landratsamts nun ein Gutachten beschlossen haben, das sich im Wesentlichen auf die Sulzbacher Steige konzentrieren soll: Neben einer messtechnischen Bestandsaufnahme über einen längeren Zeitraum sollen darin auch verkehrstechnischen und bauliche Optionen beleuchtet werden. Ergebnisse des Gutachtens könnten dann auch auf den anderen Strecken angewendet werden. Konkrete Maßnahmen seien für Frühjahr 2023 angestrebt.







Mehr dazu:



Die Backnanger Kreiszeitung hat unlängst das Thema aufgegriffen und die Problematik im Gemeinderat im Artikel Kaum Chancen für ein Fahrverbot dargestellt.



Die Sulzbacher Steige gehört unter anderen zu den beliebten Motorradrouten im Norden des Rems-​Murr-​Kreises. Was an sich kein Problem ist. Mit einer Ausnahme: „Besonders auffällig ist dabei eine Gruppe unter den Bikern, welche diese beliebten Strecken als Rennstrecke missbrauchen“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Der Lärm, der dabei entsteht und die Anwohner belästigt, ist nur ein Problem. Die Kreisverwaltung spricht von einer „erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs, was in den betreffenden Unfallstatistiken traurige Bestätigung findet“.Regelmäßig würden manche Biker insbesondere die B 14 Sulzbacher Steige und die K 1819 zwischen Spiegelberg und Vorderbüchelberg als illegale Rennstrecken genutzt. Die Folge: schwere Unfälle, wobei nicht selten auch unbeteiligte Dritte betroffen oder zumindest massiv gefährdet seien. Sowohl der Landkreis, als auch die Polizei sprechen mittlerweile von einem Unfallschwerpunkt. Konventionelle Mittel, die die Situation verbessern sollten, seien ausgeschöpft. Nun sind Vertreter des Verkehrsministeriums und des Regierungspräsidiums Stuttgart offen für Pilotprojekte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

287 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen